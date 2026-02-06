Cserefeltét Car&Bike WB 120 és WB 100 mosókefékhez
Járművek és motorkerékpárok ideális tisztításához: mikroszálas mosókefe-feltét Car&Bike forgó mosókeféhez.
Innovatív kefefeltét puha mikroszálból tépőzárral, ami könnyen levehető a tárcsáról. Max. 60 °C -on mosógépben külön mosható. A Car & Bike cserélhető kefefeltét a WB 120 forgó mosókeféhez különösen járművek és motorkerékpárok tisztításához alkalmazható. A feltét az előző modellel a WB 100 kefefeltéttel is kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
Innovatív mikroszálas feltét tépőzáras rögzítéssel
- Az első cserélhető és mosható textil feltét forgó mosókeféhez.
Különösen kímélő tisztítás
- Ideális kényes felületek tisztításához, mint pl. lakk.
Eltávolítható és mosható
- Mosógépben max. 60 °C-on mosható
Rendelhető tartozékok
- Több felhasználási lehetőség a forgó mosókefe által
Kompatibilitás
- A WB 120 forgó mosókeféhez és az előd modell A WB 100-hoz is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|75% poliészter, 25% poliamid
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|153 x 153 x 39
Videók
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók