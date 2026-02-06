Cserefeltét Car&Bike WB 120 és WB 100 mosókefékhez

Járművek és motorkerékpárok ideális tisztításához: mikroszálas mosókefe-feltét Car&Bike forgó mosókeféhez.

Innovatív kefefeltét puha mikroszálból tépőzárral, ami könnyen levehető a tárcsáról. Max. 60 °C -on mosógépben külön mosható. A Car & Bike cserélhető kefefeltét a WB 120 forgó mosókeféhez különösen járművek és motorkerékpárok tisztításához alkalmazható. A feltét az előző modellel a WB 100 kefefeltéttel is kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
Innovatív mikroszálas feltét tépőzáras rögzítéssel
  • Az első cserélhető és mosható textil feltét forgó mosókeféhez.
Különösen kímélő tisztítás
  • Ideális kényes felületek tisztításához, mint pl. lakk.
Eltávolítható és mosható
  • Mosógépben max. 60 °C-on mosható
Rendelhető tartozékok
  • Több felhasználási lehetőség a forgó mosókefe által
Kompatibilitás
  • A WB 120 forgó mosókeféhez és az előd modell A WB 100-hoz is használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 75% poliészter, 25% poliamid
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 153 x 153 x 39

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók