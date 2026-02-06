Innovatív kefefeltét puha mikroszálból tépőzárral, ami könnyen levehető a tárcsáról. Max. 60 °C -on mosógépben külön mosható. A Car & Bike cserélhető kefefeltét a WB 120 forgó mosókeféhez különösen járművek és motorkerékpárok tisztításához alkalmazható. A feltét az előző modellel a WB 100 kefefeltéttel is kompatibilis.