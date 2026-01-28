DB 120 szennymaró
Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 - K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.
A nagyteljesítményű fúvókának köszönhetően a szennymaró eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket is. A forgó pontsugár könnyedén eltávolítja a légköri szennyeződéseket, gyorsan elősegítve például a mohás vagy viharvert területek helyreállítását. A szennymaró alkalmas minden Kärcher K 2 és K 3 osztályú magas nyomású mosóhoz.
Jellemzők és előnyök
Forgó pontsugár
Erőteljes tisztítás magasnyomással
100%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a Kärcher szabványos lapos fúvókához képest.
Bajonettzár
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|450 x 41 x 41
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Alkalmazási területek
- Járművek
- Makacs szennyeződések
- Kert és kőfalak
- Moha