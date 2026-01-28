A nagyteljesítményű fúvókának köszönhetően a szennymaró eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket is. A forgó pontsugár könnyedén eltávolítja a légköri szennyeződéseket, gyorsan elősegítve például a mohás vagy viharvert területek helyreállítását. A szennymaró alkalmas minden Kärcher K 2 és K 3 osztályú magas nyomású mosóhoz.