DB 120 szennymaró

Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 2 - K 3 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.

A nagyteljesítményű fúvókának köszönhetően a szennymaró eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket is. A forgó pontsugár könnyedén eltávolítja a légköri szennyeződéseket, gyorsan elősegítve például a mohás vagy viharvert területek helyreállítását. A szennymaró alkalmas minden Kärcher K 2 és K 3 osztályú magas nyomású mosóhoz.

Jellemzők és előnyök
Forgó pontsugár
Erőteljes tisztítás magasnyomással
100%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a Kärcher szabványos lapos fúvókához képest.
Bajonettzár
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 450 x 41 x 41

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Makacs szennyeződések
  • Kert és kőfalak
  • Moha