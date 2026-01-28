DB 145 szennymaró

Szennymaró nagyteljesítményű fúvókával a K 4 - K 5 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosókhoz. Különösen makacs szennyeződésekhez, például mohás vagy viharvert felületekre.

Szennymaró az összes K 4 és K 5 osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz még a légköri szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja a szennymaró segítségével. Ez azt jelenti, hogy a makacs szennyeződéseket - mint például a mohás vagy viharvert felületeken - gyorsan eltávolíthatja, és rövid időn belül a felületek ismét tiszták.

Jellemzők és előnyök
Forgó pontsugár
Erőteljes tisztítás magasnyomással
100%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a Kärcher szabványos lapos fúvókához képest.
Bajonettzár
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 450 x 41 x 41

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Makacs szennyeződések
  • Kert és kőfalak
  • Moha