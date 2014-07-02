DB 160 szennymaró

Szennymaró nagy teljesítményű rotorfúvókával (forgó pontsugár) a különösen makacs szennyeződés eltávolítására, ideális mohás vagy vihartvert felületek tisztítására.

A nagy teljesítményű rotorfúvókával rendelkező szennymaró különösen makacs szennyeződések eltávolítására alkalmas. A forgó pontsugár a légköri szennyeződést fáradság nélkül távolítja el és segít abban, hogy a mohás és viharvert felületek ismét ragyogóan tiszták legyenek. Ezen kívül a szennymaró meggyőzően nagy felületteljesítményre képes. Minden K5-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Forgó pontsugár
  • Hatékonyan eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a kényes felületekről
Erőteljes tisztítás magasnyomással
  • Makacs szennyeződések célzott tisztítása
Bajonettzár
  • Különösen felhasználóbarát
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 468 x 51 x 51
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Makacs szennyeződések
  • Kert és kőfalak
  • Moha