A nagy teljesítményű rotorfúvókával rendelkező szennymaró különösen makacs szennyeződések eltávolítására alkalmas. A forgó pontsugár a légköri szennyeződést fáradság nélkül távolítja el és segít abban, hogy a mohás és viharvert felületek ismét ragyogóan tiszták legyenek. Ezen kívül a szennymaró meggyőzően nagy felületteljesítményre képes. Minden K5-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas.