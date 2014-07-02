DB 160 szennymaró
Szennymaró nagy teljesítményű rotorfúvókával (forgó pontsugár) a különösen makacs szennyeződés eltávolítására, ideális mohás vagy vihartvert felületek tisztítására.
A nagy teljesítményű rotorfúvókával rendelkező szennymaró különösen makacs szennyeződések eltávolítására alkalmas. A forgó pontsugár a légköri szennyeződést fáradság nélkül távolítja el és segít abban, hogy a mohás és viharvert felületek ismét ragyogóan tiszták legyenek. Ezen kívül a szennymaró meggyőzően nagy felületteljesítményre képes. Minden K5-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Forgó pontsugár
- Hatékonyan eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a kényes felületekről
Erőteljes tisztítás magasnyomással
- Makacs szennyeződések célzott tisztítása
Bajonettzár
- Különösen felhasználóbarát
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|468 x 51 x 51
Alkalmazási területek
- Járművek
- Makacs szennyeződések
- Kert és kőfalak
- Moha