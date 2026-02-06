A fejlett, többlépcsős szűrőrendszer szerves részeként, amely durva, finom és HEPA szűrőből áll, ez a finomszűrő hatékonyan eltávolítja a legkisebb porrészecskéket is, mielőtt azok elérnék a HEPA szűrőt. Ez maximális tisztaságot és egészségesebb beltéri klímát biztosít. Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk a szűrő rendszeres tisztítását a durva por kirázásával és szükség esetén puha kefével. A szívóteljesítmény magas szinten tartása érdekében félévente cserélje ki a finomszűrőt.