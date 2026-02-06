Filter Fine KVA 2
Akkumulátoros porszívójának tiszta levegőjéért és hosszan tartó, nagy teljesítményéért: kiszűri a legfinomabb részecskéket a levegőből és védi a motort.
A fejlett, többlépcsős szűrőrendszer szerves részeként, amely durva, finom és HEPA szűrőből áll, ez a finomszűrő hatékonyan eltávolítja a legkisebb porrészecskéket is, mielőtt azok elérnék a HEPA szűrőt. Ez maximális tisztaságot és egészségesebb beltéri klímát biztosít. Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk a szűrő rendszeres tisztítását a durva por kirázásával és szükség esetén puha kefével. A szívóteljesítmény magas szinten tartása érdekében félévente cserélje ki a finomszűrőt.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű szűrőanyag
- Biztosítja a részecskék maximális felszedését, következésképpen alaposabb tisztítást és tisztább levegőt biztosít otthonában.
Optimalizált illeszkedés
- Lehetővé teszi a szűrő gyors és egyszerű cseréjét időpazarlás nélkül.
Könnyű tisztítás kirázással vagy keféléssel
- Időt és energiát takarít meg az akkumulátoros porszívó karbantartása során.
Védi a motort a portól és a kopástól
- Meghosszabbítja az akkumulátoros porszívó élettartamát és biztosítja az állandóan magas szívóteljesítményt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|50 x 50 x 119