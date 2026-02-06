Filter Fine KVA 2

Akkumulátoros porszívójának tiszta levegőjéért és hosszan tartó, nagy teljesítményéért: kiszűri a legfinomabb részecskéket a levegőből és védi a motort.

A fejlett, többlépcsős szűrőrendszer szerves részeként, amely durva, finom és HEPA szűrőből áll, ez a finomszűrő hatékonyan eltávolítja a legkisebb porrészecskéket is, mielőtt azok elérnék a HEPA szűrőt. Ez maximális tisztaságot és egészségesebb beltéri klímát biztosít. Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk a szűrő rendszeres tisztítását a durva por kirázásával és szükség esetén puha kefével. A szívóteljesítmény magas szinten tartása érdekében félévente cserélje ki a finomszűrőt.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű szűrőanyag
  • Biztosítja a részecskék maximális felszedését, következésképpen alaposabb tisztítást és tisztább levegőt biztosít otthonában.
Optimalizált illeszkedés
  • Lehetővé teszi a szűrő gyors és egyszerű cseréjét időpazarlás nélkül.
Könnyű tisztítás kirázással vagy keféléssel
  • Időt és energiát takarít meg az akkumulátoros porszívó karbantartása során.
Védi a motort a portól és a kopástól
  • Meghosszabbítja az akkumulátoros porszívó élettartamát és biztosítja az állandóan magas szívóteljesítményt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 50 x 50 x 119
Kompatibilis készülékek