Kiválóan alkalmas a sarkok és peremek tisztítására: a fröccsenésvédő - kifejezetten a K 2 - K 7 osztályú Kärcher magasnyomású mosókhoz - hatékonyan védi a kezelőt és annak környezetét a kifröccsenő víz ellen. Az átlátszó kialakítás biztosítja a tisztítandó terület mindenkori tisztán látását. A fröccsenésvédő kompatibilis az összes új Vario Power szórószárral, a Multi jet, és a forgó fúvókákkal. (Nem alkalmas MP 4 és MP 180 Multi-Power Jet 5-in-1-hez (2.643-238.0, 2.643-239.0))