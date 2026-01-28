Fröccsenésvédő

Átlátszó fröccsenésvédelem a K2-től a K7 osztályig. A Kärcher magas nyomású mosók megvédik a kezelőt és annak környezetét a kipermetezett víztől. Ideális sarkok és peremek tisztításához.

Kiválóan alkalmas a sarkok és peremek tisztítására: a fröccsenésvédő - kifejezetten a K 2 - K 7 osztályú Kärcher magasnyomású mosókhoz - hatékonyan védi a kezelőt és annak környezetét a kifröccsenő víz ellen. Az átlátszó kialakítás biztosítja a tisztítandó terület mindenkori tisztán látását. A fröccsenésvédő kompatibilis az összes új Vario Power szórószárral, a Multi jet, és a forgó fúvókákkal. (Nem alkalmas MP 4 és MP 180 Multi-Power Jet 5-in-1-hez (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Jellemzők és előnyök
Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
  • Megbízható védelem a kifröccsenő vízzel szemben - különösen sarkok és szélek tisztításakor.
Átlátszó formatervezés
  • Tökéletes rálátás a tisztítandó felületre, ezáltal jobb tiszítási eredmény érhető el.
Számos adaptert tartalmaz a szállítási csomag
  • Kompatibilis minden Vario Power szórószárhoz, Multi Jet szórószárhoz, és forgó fúvókához
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 220 x 188 x 237

*Nem alkalmazható a következőkhöz: MP 145 és MP 180 Multi Power Jet 5 az 1-ben (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Alkalmazási területek
  • Lépcsők
  • A ház és a kert körüli területek
