Fröcskölés elleni védelem szennymaróhoz

Fröccsenés elleni védelem szennymaróhoz. Megbízhatóan védi meg a felhasználót a kifröccsenő víztől, különösen sarkok és peremek tisztításánál. Minden Kärcher szennymaróra (kivéve a 4.763-184) csatlakoztatható.