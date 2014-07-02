Fröcskölés elleni védelem szennymaróhoz

Fröccsenés elleni védelem szennymaróhoz. Megbízhatóan védi meg a felhasználót a kifröccsenő víztől, különösen sarkok és peremek tisztításánál. Minden Kärcher szennymaróra (kivéve a 4.763-184) csatlakoztatható.

Fröccsenés elleni védelem szennymaróhoz. Megbízhatóan védi meg a felhasználót a kifröccsenő víztől, különösen lépcsők, sarkok és peremterületek tisztításánál kültérben. Minden Kärcher szennymaróhoz csatlakoztatható (kivéve a 4.763-184).

Jellemzők és előnyök
Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
Kompakt formatervezés
Kiemelkedő teljesítmény
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín sárga
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 192 x 193 x 176
Alkalmazási területek
  • Lépcsők
  • A ház és a kert körüli területek