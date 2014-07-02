Fröcskölés elleni védelem szennymaróhoz
Fröccsenés elleni védelem szennymaróhoz. Megbízhatóan védi meg a felhasználót a kifröccsenő víztől, különösen lépcsők, sarkok és peremterületek tisztításánál kültérben. Minden Kärcher szennymaróhoz csatlakoztatható (kivéve a 4.763-184).
Jellemzők és előnyök
Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
Kompakt formatervezés
Kiemelkedő teljesítmény
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|192 x 193 x 176
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Lépcsők
- A ház és a kert körüli területek