G 160 Q Pisztoly Quick Connect

A Quick Connect gyorscsatlakozóval felszerelt Premium-pisztoly Softgrip-betéttel kiemelkedő kényelmet nyújt a tisztítási munkáknál. Ideális tartalékpisztolyként minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magas nyomású mosóhoz Quick Connect-csatlakozással.

Jellemzők és előnyök
Tartalékpisztoly K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosókhoz 2008. gyártási évtől, gyorscsatlakozással
  • A pisztoly egyszerű cseréje
Quick Connect
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
  • Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Gumi ped
  • Jobb kezelhetőség
Tisztítószer-felvétel alacsony nyomáson
  • A tisztítószer egyszerű használatához
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Biztonsági gyerekzár
  • A pisztoly lenyomása blokkolva van
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 440 x 193 x 40

Videók