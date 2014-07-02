G 160 Q Pisztoly Quick Connect
A Quick Connect gyorscsatlakozóval felszerelt Premium-pisztoly Softgrip-betéttel kiemelkedő kényelmet nyújt a tisztítási munkáknál.
A Quick Connect gyorscsatlakozóval felszerelt Premium-pisztoly Softgrip-betéttel kiemelkedő kényelmet nyújt a tisztítási munkáknál. Ideális tartalékpisztolyként minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magas nyomású mosóhoz Quick Connect-csatlakozással.
Jellemzők és előnyök
Tartalékpisztoly K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosókhoz 2008. gyártási évtől, gyorscsatlakozással
- A pisztoly egyszerű cseréje
Quick Connect
- GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
- Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Gumi ped
- Jobb kezelhetőség
Tisztítószer-felvétel alacsony nyomáson
- A tisztítószer egyszerű használatához
- A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
Biztonsági gyerekzár
- A pisztoly lenyomása blokkolva van
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|440 x 193 x 40
