A magasnyomású tisztítást jelentősen megkönnyíti: a G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly. Az innovatív COMFORT!Hold mechanizmusnak köszönhetően a tartási erő akár 50 százalékkal* csökken. Ez nemcsak ellensúlyozza a kényelmetlenséket és a fáradtság jeleit, hanem növeli a hatékonyságot is. Ez különösen fontos hosszú használat és nagy területek tisztítása esetén. A még hatékonyabb tisztítás érdekében a tisztítószer közvetlenül a pisztolyból is felvihető, ha a magasnyomású mosó rendelkezik tisztítószer-adagolóval. A gyermekbiztonsági zárral a pisztoly ravaszát is könnyen rögzítheti, a kényelmes Quick Connect adapter pedig megkönnyíti a magasnyomású tömlő felszerelését. A pisztoly minden K 2-től K7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas. * Az új Kärcher COMFORT!Hold pisztoly ravaszának megtartásához szükséges erő összehasonlítása a Kärcher standard pisztolyokkal. A pontos érték a használt készüléktől függően változik.