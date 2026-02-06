G 180 Q COMFORT!Hold gun
A G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly magasnyomású mosókhoz maximális kényelmet biztosít azáltal, hogy csökkenti a tartási erőt.
A magasnyomású tisztítást jelentősen megkönnyíti: a G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly. Az innovatív COMFORT!Hold mechanizmusnak köszönhetően a tartási erő akár 50 százalékkal* csökken. Ez nemcsak ellensúlyozza a kényelmetlenséket és a fáradtság jeleit, hanem növeli a hatékonyságot is. Ez különösen fontos hosszú használat és nagy területek tisztítása esetén. A még hatékonyabb tisztítás érdekében a tisztítószer közvetlenül a pisztolyból is felvihető, ha a magasnyomású mosó rendelkezik tisztítószer-adagolóval. A gyermekbiztonsági zárral a pisztoly ravaszát is könnyen rögzítheti, a kényelmes Quick Connect adapter pedig megkönnyíti a magasnyomású tömlő felszerelését. A pisztoly minden K 2-től K7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas. * Az új Kärcher COMFORT!Hold pisztoly ravaszának megtartásához szükséges erő összehasonlítása a Kärcher standard pisztolyokkal. A pontos érték a használt készüléktől függően változik.
Jellemzők és előnyök
COMFORT!Hold mechanizmus
- Kíméli az izmokat, növeli a kényelmet, és így segít a hatékonyság növelésében.
Quick Connect
- GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
- Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer felhordása szórólándzsa nélkül, közvetlenül a pisztolyon keresztül
- A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
A permetezőfej közvetlenül a pisztolyra van szerelve (permetezőszár nélkül).
- A lerakódott szennyeződések hatékony és gyors eltávolítása.
Biztonsági gyerekzár
- A pisztoly lenyomása blokkolva van
Kompatibilis minden Kärcher magasnyomású mosóval K 2–K 7 osztályban, gyorscsatlakozó adapterrel
- Tökéletes későbbi fejlesztésekhez és cserékhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|548 x 191 x 38
Kompatibilis készülékek
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium