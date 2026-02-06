G 180 Q COMFORT!Hold gun

A G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly magasnyomású mosókhoz maximális kényelmet biztosít azáltal, hogy csökkenti a tartási erőt.

A magasnyomású tisztítást jelentősen megkönnyíti: a G 180 Q COMFORT!Hold pisztoly. Az innovatív COMFORT!Hold mechanizmusnak köszönhetően a tartási erő akár 50 százalékkal* csökken. Ez nemcsak ellensúlyozza a kényelmetlenséket és a fáradtság jeleit, hanem növeli a hatékonyságot is. Ez különösen fontos hosszú használat és nagy területek tisztítása esetén. A még hatékonyabb tisztítás érdekében a tisztítószer közvetlenül a pisztolyból is felvihető, ha a magasnyomású mosó rendelkezik tisztítószer-adagolóval. A gyermekbiztonsági zárral a pisztoly ravaszát is könnyen rögzítheti, a kényelmes Quick Connect adapter pedig megkönnyíti a magasnyomású tömlő felszerelését. A pisztoly minden K 2-től K7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas. * Az új Kärcher COMFORT!Hold pisztoly ravaszának megtartásához szükséges erő összehasonlítása a Kärcher standard pisztolyokkal. A pontos érték a használt készüléktől függően változik.

Jellemzők és előnyök
COMFORT!Hold mechanizmus
  • Kíméli az izmokat, növeli a kényelmet, és így segít a hatékonyság növelésében.
Quick Connect
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
  • Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer felhordása szórólándzsa nélkül, közvetlenül a pisztolyon keresztül
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
A permetezőfej közvetlenül a pisztolyra van szerelve (permetezőszár nélkül).
  • A lerakódott szennyeződések hatékony és gyors eltávolítása.
Biztonsági gyerekzár
  • A pisztoly lenyomása blokkolva van
Kompatibilis minden Kärcher magasnyomású mosóval K 2–K 7 osztályban, gyorscsatlakozó adapterrel
  • Tökéletes későbbi fejlesztésekhez és cserékhez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 548 x 191 x 38
Kompatibilis készülékek