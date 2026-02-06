G 180 Q Smart Control
A G 180 Q Smart Control magasnyomású pisztoly a Kärcher Smart Control sorozatának összes magasnyomású mosójához: LCD kijelzővel és vezérlőgombokkal felszerelt a nyomás beállításához és a mosószer adagolásához.
Teljes vezérlés: A G 180 Q Smart Control magasnyomású pisztoly +/– gombjainak köszönhetően a nyomásszint beállítása és a mosószer adagolása egyetlen gombnyomással könnyedén szabályozható. Annak biztosítása érdekében, hogy a különösen makacs szennyeződések se okozzanak problémát, a szórópisztollyal további Boost üzemmód aktiválható, amellyel a pisztoly még nagyobb teljesítményt nyújt. A szórópisztolyon található gombokon kívül a szórópisztoly nyomása egyszerűen és kényelmesen beállítható a Kärcher Home & Garden alkalmazáson keresztül is. A G 180 Q Smart Control LCD kijelzőjén bármikor megtekintheti a beállításokat - természetesen az időjárástól függetlenül. A Quick Connect adapterrel ellátott szórópisztoly a Kärcher Smart Control sorozatának összes magasnyomású mosójával együtt használható.
Jellemzők és előnyök
+/- gombok a fogantyún
- Nyomásbeállítás és a tisztítószer-koncentráció kényelmes ellenőrizhetősége
Nyomásfokozat-mutató az LCD-kijelzőn
- A beállítások mindig legyenek szem előtt.
Boost üzemmód
- Erős szennyeződések esetén a Boost üzemmódot a szórópisztollyal lehet aktiválni.
Vezérlés Kärcher Home & Garden applikációval
- A szórópisztoly nyomásbeállításait az alkalmazáson keresztül lehet megadni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|552 x 48 x 225