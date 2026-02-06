Teljes vezérlés: A G 180 Q Smart Control magasnyomású pisztoly +/– gombjainak köszönhetően a nyomásszint beállítása és a mosószer adagolása egyetlen gombnyomással könnyedén szabályozható. Annak biztosítása érdekében, hogy a különösen makacs szennyeződések se okozzanak problémát, a szórópisztollyal további Boost üzemmód aktiválható, amellyel a pisztoly még nagyobb teljesítményt nyújt. A szórópisztolyon található gombokon kívül a szórópisztoly nyomása egyszerűen és kényelmesen beállítható a Kärcher Home & Garden alkalmazáson keresztül is. A G 180 Q Smart Control LCD kijelzőjén bármikor megtekintheti a beállításokat - természetesen az időjárástól függetlenül. A Quick Connect adapterrel ellátott szórópisztoly a Kärcher Smart Control sorozatának összes magasnyomású mosójával együtt használható.