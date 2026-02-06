H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist
Innovatív PremiumFlex magasnyomású tömlő csavarodásgátló rendszerrel a csavarodásmentes munkavégzésért. 10 m hosszú. Quick Connect adapterrel. K 2–K 7 osztályú készülékekhez. Nem alkalmas tömlőtekercses gépekhez, valamint K 4–K 7 osztályú Full Control, Power Control vagy Smart Control készülékekhez.
A 10 m hosszú PremiumFlex magasnyomású cseretömlő kiküszöböli a botlásveszélyt. A szabadalmaztatott csavarodásgátló rendszernek köszönhetően rendkívül rugalmas, akadálytalan munkavégzést tesz lehetővé, és gyorsan és egyszerűen tárolható. A Quick Connect adapter pedig biztosítja, hogy a tömlő pillanatok alatt csatlakoztatható legyen a magasnyomású mosóhoz. PVC- és ftalátmentes anyagból készült. Alkalmas minden K 2-től K 7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz, kivéve a tömlőtekercses gépeket és a K 4-től K 7-ig terjedő osztályú Full Control, Power Control és Smart Control készülékeket.
Jellemzők és előnyök
10 M TARTALÉK TÖMLŐ
- Nagy hatótávolság felhasználás során
Quick Connect csatlakozó
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
ANTI-TWIST SYSTEM - csavarodásmentes rendszer
- A tömlő nem törik meg, rugalmas marad bármilyen használat esetén.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Max. nyomás (MPa)
|18
|Hossz (m)
|10
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|1,1
|Csomagolási súly (kg)
|1,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatibilis készülékek
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 4
- K 4 Classic Home