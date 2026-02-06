H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist

Innovatív PremiumFlex magasnyomású tömlő csavarodásgátló rendszerrel a csavarodásmentes munkavégzésért. 10 m hosszú. Quick Connect adapterrel. K 2–K 7 osztályú készülékekhez. Nem alkalmas tömlőtekercses gépekhez, valamint K 4–K 7 osztályú Full Control, Power Control vagy Smart Control készülékekhez.

A 10 m hosszú PremiumFlex magasnyomású cseretömlő kiküszöböli a botlásveszélyt. A szabadalmaztatott csavarodásgátló rendszernek köszönhetően rendkívül rugalmas, akadálytalan munkavégzést tesz lehetővé, és gyorsan és egyszerűen tárolható. A Quick Connect adapter pedig biztosítja, hogy a tömlő pillanatok alatt csatlakoztatható legyen a magasnyomású mosóhoz. PVC- és ftalátmentes anyagból készült. Alkalmas minden K 2-től K 7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz, kivéve a tömlőtekercses gépeket és a K 4-től K 7-ig terjedő osztályú Full Control, Power Control és Smart Control készülékeket.

Jellemzők és előnyök
10 M TARTALÉK TÖMLŐ
  • Nagy hatótávolság felhasználás során
Quick Connect csatlakozó
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
ANTI-TWIST SYSTEM - csavarodásmentes rendszer
  • A tömlő nem törik meg, rugalmas marad bármilyen használat esetén.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 60
Max. nyomás (MPa) 18
Hossz (m) 10
Szín antracit
Súly (kg) 1,1
Csomagolási súly (kg) 1,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 245 x 245 x 65