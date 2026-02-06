A 10 m hosszú PremiumFlex magasnyomású cseretömlő kiküszöböli a botlásveszélyt. A szabadalmaztatott csavarodásgátló rendszernek köszönhetően rendkívül rugalmas, akadálytalan munkavégzést tesz lehetővé, és gyorsan és egyszerűen tárolható. A Quick Connect adapter pedig biztosítja, hogy a tömlő pillanatok alatt csatlakoztatható legyen a magasnyomású mosóhoz. PVC- és ftalátmentes anyagból készült. Alkalmas minden K 2-től K 7-ig terjedő osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz, kivéve a tömlőtekercses gépeket és a K 4-től K 7-ig terjedő osztályú Full Control, Power Control és Smart Control készülékeket.