Handhold SE

Az ergonomikus támasztó fogantyú ideális kiegészítő a nagy szőnyegfelületek kényelmes tisztításához a Kärcher permetező tisztítószerekkel.

Az ergonomikus tartófogantyú különösen kényelmessé teszi a nagy szőnyegterületek tisztítását a Kärcher permetező tisztítószerekkel. Így a permetelszívó padlófúvóka egyszerre nagyon egyszerűen és pontosan vezethető. A permetelszívó csőhöz való egyszerű rögzítés után a kiegészítő fogantyú kényelmes kétkezes kezelést tesz lehetővé bal- és jobbkezesek számára. Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 sorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához.

Jellemzők és előnyök
Handhold SE: Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Handhold SE: Ergonomikus fogantyú bal- és jobbkezesek számára is
Handhold SE: Állítható magasságú fogantyú
Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 121 x 66 x 127