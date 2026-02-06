Handhold SE
Az ergonomikus támasztó fogantyú ideális kiegészítő a nagy szőnyegfelületek kényelmes tisztításához a Kärcher permetező tisztítószerekkel.
Az ergonomikus tartófogantyú különösen kényelmessé teszi a nagy szőnyegterületek tisztítását a Kärcher permetező tisztítószerekkel. Így a permetelszívó padlófúvóka egyszerre nagyon egyszerűen és pontosan vezethető. A permetelszívó csőhöz való egyszerű rögzítés után a kiegészítő fogantyú kényelmes kétkezes kezelést tesz lehetővé bal- és jobbkezesek számára. Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 sorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához.
Jellemzők és előnyök
Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához
Ergonomikus fogantyú bal- és jobbkezesek számára is
Állítható magasságú fogantyú
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|121 x 66 x 127