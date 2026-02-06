Az ergonomikus tartófogantyú különösen kényelmessé teszi a nagy szőnyegterületek tisztítását a Kärcher permetező tisztítószerekkel. Így a permetelszívó padlófúvóka egyszerre nagyon egyszerűen és pontosan vezethető. A permetelszívó csőhöz való egyszerű rögzítés után a kiegészítő fogantyú kényelmes kétkezes kezelést tesz lehetővé bal- és jobbkezesek számára. Alkalmas az SE 4, SE 5 és SE 6 sorozat összes Kärcher spray-elszívó tisztítójához.