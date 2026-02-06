Home & garden tartozék, cserélhető, a WB 130forgó mosókeféhez

A ház körül található, ellenállóbb felületek alapos tisztításához: ez a WB 130 forgó mosókeféhez vásárolható cserélhető Home & Garden tartozék.

A makacs szennyeződéseket is pillanatok alatt eltávolítja: A WB 130 forgó mosókefe cserélhető Home & Garden tartozékának fekete sörtéi keményebbek, mint a cserélhető, univerzális tartozék átlátszó sörtéi. Ideális az olyan ellenállóbb felületek, például kő, fém vagy műanyag tisztításához.

Jellemzők és előnyök
Erős fekete sörték
A ház körüli felületekhez
Rendelhető tartozékok
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 113 x 113 x 46
Alkalmazási területek
  • Garázsajtók
  • Menedékhelyek (pl. kocsibeállók)
  • Redőnyök