Home & garden tartozék, cserélhető, a WB 130forgó mosókeféhez
A ház körül található, ellenállóbb felületek alapos tisztításához: ez a WB 130 forgó mosókeféhez vásárolható cserélhető Home & Garden tartozék.
A makacs szennyeződéseket is pillanatok alatt eltávolítja: A WB 130 forgó mosókefe cserélhető Home & Garden tartozékának fekete sörtéi keményebbek, mint a cserélhető, univerzális tartozék átlátszó sörtéi. Ideális az olyan ellenállóbb felületek, például kő, fém vagy műanyag tisztításához.
Jellemzők és előnyök
Erős fekete sörték
A ház körüli felületekhez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|113 x 113 x 46
Alkalmazási területek
- Garázsajtók
- Menedékhelyek (pl. kocsibeállók)
- Redőnyök