A makacs szennyeződéseket is pillanatok alatt eltávolítja: A WB 130 forgó mosókefe cserélhető Home & Garden tartozékának fekete sörtéi keményebbek, mint a cserélhető, univerzális tartozék átlátszó sörtéi. Ideális az olyan ellenállóbb felületek, például kő, fém vagy műanyag tisztításához.