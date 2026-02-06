Hygiene filter HEPA KVA2
A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) megbízhatóan eltávolítja a legfinomabb részecskéket a porszívó kifújt levegőjéből, és érezhetően tisztább helyiséglevegőt biztosít.
A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) maximális hatékonysággal szűri ki a porszívó kifújt levegőjéből a legfinomabb szennyeződés-részecskéket, például a pollent, az allergéneket és a port. Nagy szűrőkapacitásának köszönhetően a porszívózás utáni kifújt levegő gyakran tisztább, mint a környezeti levegő. Az optimális teljesítmény és higiénia érdekében javasoljuk a HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) évente egyszeri cseréjét.
Jellemzők és előnyök
HEPA szűrés az EN 1822:1998 szabvány szerint
- Garantálja a legmagasabb szűrési szabványokat, és megbízhatóan eltávolítja a legkisebb részecskéket, például a porszemcséket, a pollent és az allergéneket.
- Egészségesebb beltéri levegőt biztosít, ideális allergiások számára.
Kiváló minőségű anyag
- Hosszú termékélettartam.
Egyszerű kezelés és szűrő eltávolítása
- Bajonettzár a gyors és egyszerű szűrőcseréhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|89 x 89 x 35