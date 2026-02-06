A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) maximális hatékonysággal szűri ki a porszívó kifújt levegőjéből a legfinomabb szennyeződés-részecskéket, például a pollent, az allergéneket és a port. Nagy szűrőkapacitásának köszönhetően a porszívózás utáni kifújt levegő gyakran tisztább, mint a környezeti levegő. Az optimális teljesítmény és higiénia érdekében javasoljuk a HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) évente egyszeri cseréjét.