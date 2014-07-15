Lapos redős szűrő KFI 7420
Robusztus lapos redős szűrő speciálisan hamu- és szárazporszívóhoz. A hosszan tartó szívásteljesítményhez.
Jellemzők és előnyök
A KÄRCHER AD 3, AD 2, AD 4 PREMIUM HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓHOZ ALKALMAS TARTOZÉK
A MEGTARTOTT SZÍVÓERŐÉRT
Egyszerűen cserélhető
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|197 x 97 x 48
