Lapos redős szűrő KFI 7420

Robusztus lapos redős szűrő speciálisan hamu- és szárazporszívóhoz. A hosszan tartó szívásteljesítményhez.

Jellemzők és előnyök
A KÄRCHER AD 3, AD 2, AD 4 PREMIUM HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓHOZ ALKALMAS TARTOZÉK
A MEGTARTOTT SZÍVÓERŐÉRT
Egyszerűen cserélhető
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 197 x 97 x 48
Alkalmazási területek
  • Hamu