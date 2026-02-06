MJ 160 4-in-1 multi jet
MJ 160 4 az 1-ben Multi Jet 4féle szórással a K 4 és K 5 magasnyomású mosókhoz: forgó fúvókával, nagynyomású lapos sugárral, tisztítószer-szórással és széles lapos sugárral.
Az MJ 160 4-in-1 Multi Jet egyetlen szórópisztollyal 4 különböző szórástípust kínál: tisztítószeres szórást, nagynyomású lapos szórást, forgó fúvókát és széles lapos szórást. A megfelelő szórást a szórópisztoly elforgatásával választhatja ki. Nincs többé szükség a szórópisztoly időigényes cseréjére. Ugyanakkor a Multi Jet könnyű kezelhetősége és nagyobb kényelme is lenyűgöző, mivel súlya 25 százalékkal kisebb, mint elődjéé, a Kärcher MJ 3-in-1-é. Alkalmas a Kärcher K 4 és K 5 magasnyomású mosókhoz. Sokoldalú eszköz otthonra, kertre és autóra.
Jellemzők és előnyök
A szórópisztoly elforgatásával válassza ki a megfelelő vízsugárt.
- Nincs időigényes szórószárcsere.
Négyféle szórástípus egy szórópisztolyban.
- Forgó fúvóka, nagynyomású lapos sugár, tisztítószer-sugár és széles lapos sugár – rugalmas munkavégzéshez.
Szerelősegéddel a szórópisztolyon.
- A helyes felszereléshez és alkalmazáshoz.
25% súlycsökkentés*.
- Nagyobb kényelem és felhasználóbarát kialakítás.
Kompatibilis az összes Kärcher K 4 és K 5 magasnyomású mosóval.
- Tökéletes egy későbbi upgradehez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|450 x 59 x 59
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges. /
* Az előző Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet modell súlyához képest.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kert és kőfalak
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerítések
- Kis házak homlokzatai
- Kerti szerszámok és eszközök
- A ház és a kert körüli területek