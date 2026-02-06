Az MJ 160 4-in-1 Multi Jet egyetlen szórópisztollyal 4 különböző szórástípust kínál: tisztítószeres szórást, nagynyomású lapos szórást, forgó fúvókát és széles lapos szórást. A megfelelő szórást a szórópisztoly elforgatásával választhatja ki. Nincs többé szükség a szórópisztoly időigényes cseréjére. Ugyanakkor a Multi Jet könnyű kezelhetősége és nagyobb kényelme is lenyűgöző, mivel súlya 25 százalékkal kisebb, mint elődjéé, a Kärcher MJ 3-in-1-é. Alkalmas a Kärcher K 4 és K 5 magasnyomású mosókhoz. Sokoldalú eszköz otthonra, kertre és autóra.