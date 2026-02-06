A forgó csőtisztító fúvóka kiválóan alkalmas csövek, lefolyók és ejtőcsövek környezetbarát, megelőző karbantartási tisztítására. 360°-os tisztítórendszere hatékonyan távolítja el a lerakódásokat a cső teljes belsejéből. Elzáródások soha nem is fordulnak elő. A fúvóka alakja úgy van optimalizálva, hogy ne legyenek barázdák azon a helyen, ahol a nagynyomású tömlőhöz csatlakoznak. Ez minimálisra csökkenti annak kockázatát, hogy a fúvóka beleakadjon a csőbe. Alkalmas a PC 20, PC 15 és PC 7.5 csőtisztító készletekre szerelhető, valamint a K 2 - K 7 osztályú Kärcher nagynyomású mosókkal való használatra.