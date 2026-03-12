Parkettafej

Kärcher parkettafej puha sörtékkel parketta és az egyéb érzékeny kemény padlók gyengéd tisztításához.

Parkettafej puha sörtékkel a kemény padlók, például parketta és laminált padló, valamint parafa, PVC, linóleum és csempézett padlók finom tisztításához.

Jellemzők és előnyök
Alkalmas a Kärcher porszívókhoz és a vízszűrős porszívókhoz
Puha természetes sörte
  • Puha és kíméletes tisztítás karcolás nélkül
Rugalmas csukló
  • Kiváló irányíthatóság, ezzel a készülékkel könnyű a bútorok alatt is takarítani.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 301 x 175 x 54
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kényes felületek