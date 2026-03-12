Parkettafej
Kärcher parkettafej puha sörtékkel parketta és az egyéb érzékeny kemény padlók gyengéd tisztításához.
Parkettafej puha sörtékkel a kemény padlók, például parketta és laminált padló, valamint parafa, PVC, linóleum és csempézett padlók finom tisztításához.
Jellemzők és előnyök
Alkalmas a Kärcher porszívókhoz és a vízszűrős porszívókhoz
Puha természetes sörte
- Puha és kíméletes tisztítás karcolás nélkül
Rugalmas csukló
- Kiváló irányíthatóság, ezzel a készülékkel könnyű a bútorok alatt is takarítani.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|301 x 175 x 54
Alkalmazási területek
- Kényes felületek