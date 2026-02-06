SE fleece filter bag KFI 657
Rendkívül szakadásálló gyapjú szűrőzsák, ideális finom és durva szennyeződések felszívására egyaránt. Alkalmas Kärcher Home & Garden permetező tisztítószerekhez.
A KFI 657 gyapjú szűrőtasakokat kifejezetten a Kärcher Home & Garden SE 5 és SE 6 Signature Line, valamint az SE 5.100 és SE 6.100 permetező tisztítószerekhez fejlesztették ki. A zsákok rendkívül szakadásállóak, és lenyűgözően nagy szívóerőt és porszűrést biztosítanak. Ideálisak az igényes alkalmazásokhoz is, pl. durva és nedves szennyeződések felszívásához. A szállítási terjedelem összesen négy táskát tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
Alkalmas az SE 5 és SE 6 Signature Line, valamint az SE 5.100 és SE 6.100 sorozatú Kärcher spray-elszívó tisztítószerekhez.
Háromrétegű flíz anyag
- Nagy szívóteljesítmény és magasszintű porszűrés a használat során.
Rendkívül szakadásálló, ideális nagy igénybevételhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|4
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|425 x 530 x 12
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés