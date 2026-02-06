A KFI 657 gyapjú szűrőtasakokat kifejezetten a Kärcher Home & Garden SE 5 és SE 6 Signature Line, valamint az SE 5.100 és SE 6.100 permetező tisztítószerekhez fejlesztették ki. A zsákok rendkívül szakadásállóak, és lenyűgözően nagy szívóerőt és porszűrést biztosítanak. Ideálisak az igényes alkalmazásokhoz is, pl. durva és nedves szennyeződések felszívásához. A szállítási terjedelem összesen négy táskát tartalmaz.