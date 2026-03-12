Tartozékkészlet fatisztításhoz
A fatisztítás tartozékkészlete: PS 40 Power-súrolóval, 3-az-1-ben fatisztítószerrel és Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvókával. Ideális fa- és kőfelületek tisztítására és ápolására.
A fatisztító tartozékkészlet ideális fa- és kőfelületek tisztítására és ápolására. A praktikus készlet tartalmaz egy PS 40 Power-súrolót a legkülönbözőbb felületek erőteljes és hatékony tisztításához, tökéletes a lépcsőkhöz és a peremekhez, 1 liter 3-az-1-ben fatisztítószert a leghatékonyabb tisztításért, optimális ápolásért és tökéletes védelemért egy lépésben, valamint a Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvókát 1 liter kőtisztítószerrel kőfelületek tisztítására és ápolására. A Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvóka praktikus gyorscserélő rendszerének köszönhetően a tisztítószer flakonok egy szempillantás alatt kicserélhetők. Az innovatív habfúvóka sűrű habot képez és lehetővé teszi a még erőteljesebb tisztítási teljesítményt. A tartozékkészlet alkalmas fatisztításra minden K2-K7 kategóriájú háztartási magasnyomású mosónál.
Jellemzők és előnyök
PS 40 Power-súroló
- Rendkívül erős tisztítási teljesítmény egy szokásos súrolóval összehasonlítva.
Fatisztítószer 3 az 1 ben, 1l
- Nagyfokú tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egyetlen munkamenetben.
Habtisztító Connect 'n' Clean FJ 10 C
- A tisztítószerek gyorsabb és könnyebb cseréjéhez egyetlen kattintással.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|3,3
|Csomagolási súly (kg)
|4,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|744 x 303 x 759
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Teraszok