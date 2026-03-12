A fatisztító tartozékkészlet ideális fa- és kőfelületek tisztítására és ápolására. A praktikus készlet tartalmaz egy PS 40 Power-súrolót a legkülönbözőbb felületek erőteljes és hatékony tisztításához, tökéletes a lépcsőkhöz és a peremekhez, 1 liter 3-az-1-ben fatisztítószert a leghatékonyabb tisztításért, optimális ápolásért és tökéletes védelemért egy lépésben, valamint a Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvókát 1 liter kőtisztítószerrel kőfelületek tisztítására és ápolására. A Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvóka praktikus gyorscserélő rendszerének köszönhetően a tisztítószer flakonok egy szempillantás alatt kicserélhetők. Az innovatív habfúvóka sűrű habot képez és lehetővé teszi a még erőteljesebb tisztítási teljesítményt. A tartozékkészlet alkalmas fatisztításra minden K2-K7 kategóriájú háztartási magasnyomású mosónál.