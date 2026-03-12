Tartozékkészlet motorkerékpár- és kerékpártisztításhoz
Tökéletes tisztítás és ápolás! A motor- és kerékpár tisztításhoz való tartozékkészlet tartalma: 1 abroncsmosó kefe, 1 univerzális mosókefe, 1 l autósampon 3-az-1-ben és 1 VP 160 szórószár 160
A motorkerékpár- és kerékpártisztító tartozékkészlet praktikus tisztító- és ápolókészlet motoros és motor nélküli kétkerekű járművekhez. A különböző felületek kíméletes tisztítására szolgáló univerzális mosókefe mellett tartalmaz egy flakon 3-az 1-ben autósampont intenzív és egyszerre ápoló tisztításhoz, egy abroncsmosó kefét a nehezen elérhető helyeken lévő szennyeződés hatékony eltávolításához, valamint a rövid Vario Power Jet Short 360°-os szórószárat folyamatos nyomásszabályozással és átállítható 360°-os csuklóval. A tartozékkészlet alkalmas minden Kärcher K2-K7 kategóriájú háztartási magasnyomású mosóhoz.
Jellemzők és előnyök
Univerzális mosókefe
- Puha, felületkímélő sörték valamennyi felület alapos tisztításához.
Autósampon 3-az-1-ben, 1 l
- Maximális tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egyetlen munkamenetben
Felnimosó kefe
- Egyenletes 360°-os vízeloszlás a tökéletes tisztaságért - nehezen elérhető helyeken is.
Vario Power Jet Short 360°
- Ideális közel elhelyezkedő, de nehezen hozzáférhető helyekhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,7
|Csomagolási súly (kg)
|2,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|422 x 105 x 220
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Motorkerékpárok és robogók