A motorkerékpár- és kerékpártisztító tartozékkészlet praktikus tisztító- és ápolókészlet motoros és motor nélküli kétkerekű járművekhez. A különböző felületek kíméletes tisztítására szolgáló univerzális mosókefe mellett tartalmaz egy flakon 3-az 1-ben autósampont intenzív és egyszerre ápoló tisztításhoz, egy abroncsmosó kefét a nehezen elérhető helyeken lévő szennyeződés hatékony eltávolításához, valamint a rövid Vario Power Jet Short 360°-os szórószárat folyamatos nyomásszabályozással és átállítható 360°-os csuklóval. A tartozékkészlet alkalmas minden Kärcher K2-K7 kategóriájú háztartási magasnyomású mosóhoz.