Az ergonomikus kialakítás lehetővé teszi a textilfelületek gyengéd tisztítását az autóban és a háztartásban. A két szálemelő biztosítja, hogy még a legkisebb szennyeződésrészecskéket is megbízhatóan felszívja. A fúvóka tartozékként használható az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóval, valamint az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozatú permetextrakciós tisztítókkal.