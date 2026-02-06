Upholstery nozzle WD/SE

Textilfelületek szennyeződéseinek gyengéd eltávolítására autóban és háztartásban. Nedves és száraz porszívókhoz, valamint permetező porszívókhoz alkalmas.

Az ergonomikus kialakítás lehetővé teszi a textilfelületek gyengéd tisztítását az autóban és a háztartásban. A két szálemelő biztosítja, hogy még a legkisebb szennyeződésrészecskéket is megbízhatóan felszívja. A fúvóka tartozékként használható az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóval, valamint az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozatú permetextrakciós tisztítókkal.

Jellemzők és előnyök
A fúvóka két szálemelővel rendelkezik
  • Lehetővé teszi a textil felületek gyengéd szívását.
  • Megbízhatóan felszívja még a legkisebb szennyeződéseket is.
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) 35
Munkaszélesség (mm) 117
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 110 x 117 x 52
Alkalmazási területek
  • Csomagtér
  • Hátsó ülés
  • Autósülés
  • Lábtér
  • Padlószőnyegek
  • Kárpit
  • Kárpitozott bútorok
  • Matracok
  • Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok