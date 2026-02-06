Upholstery nozzle WD/SE
Textilfelületek szennyeződéseinek gyengéd eltávolítására autóban és háztartásban. Nedves és száraz porszívókhoz, valamint permetező porszívókhoz alkalmas.
Az ergonomikus kialakítás lehetővé teszi a textilfelületek gyengéd tisztítását az autóban és a háztartásban. A két szálemelő biztosítja, hogy még a legkisebb szennyeződésrészecskéket is megbízhatóan felszívja. A fúvóka tartozékként használható az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóval, valamint az SE 4, SE 5 és SE 6 készüléksorozatú permetextrakciós tisztítókkal.
Jellemzők és előnyök
A fúvóka két szálemelővel rendelkezik
- Lehetővé teszi a textil felületek gyengéd szívását.
- Megbízhatóan felszívja még a legkisebb szennyeződéseket is.
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Munkaszélesség (mm)
|117
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|110 x 117 x 52
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Csomagtér
- Hátsó ülés
- Autósülés
- Lábtér
- Padlószőnyegek
- Kárpit
- Kárpitozott bútorok
- Matracok
- Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok