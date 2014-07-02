Vario-csukló
A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.
A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására, mit például redőnyök, autótetők vagy télikertek. A Vario-csuklót a magasnyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük. A Vario-csukló lehetővé teszi az ergonómikus tisztítást.
Jellemzők és előnyök
Változóan 180°-BAN átállítható csatlakozó
- Jelentősen megkönnyíti a nehéz munkát.
Vario csukló
- Nehezen elérhető helyek kényelmes tisztítása mint pl.: csatornák, vagy gépjármű-alvázak
Flexibilis 180°-kal forgatható
- A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|214 x 47 x 84
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Kompatibilis készülékek
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
Alkalmazási területek
- Redőnyök
- Télikertek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Járművek