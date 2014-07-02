Vario-csukló

A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A Vario-csuklót a magas nyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük.

A 180°-kal fokozat nélkül állítható Vario-csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztítására, mit például redőnyök, autótetők vagy télikertek. A Vario-csuklót a magasnyomású pisztoly és a tartozék közé, vagy egy szórószár-hosszabbító és egy tartozék közé illesszük. A Vario-csukló lehetővé teszi az ergonómikus tisztítást.

Jellemzők és előnyök
Változóan 180°-BAN átállítható csatlakozó
  • Jelentősen megkönnyíti a nehéz munkát.
Vario csukló
  • Nehezen elérhető helyek kényelmes tisztítása mint pl.: csatornák, vagy gépjármű-alvázak
Flexibilis 180°-kal forgatható
  • A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 214 x 47 x 84

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Redőnyök
  • Télikertek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Járművek