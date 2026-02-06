VP 135 vario power jet

Vario Power szórószár VP 135 K 2 és K 3 osztályú magasnyomású mosókhoz. A szórószár elforgatásával szabályozható a nyomás alacsony és magas értékek között.

A VP 135 Vario Power Jet végtelenül szabályozható nyomásbeállítással rendelkezik, amely egyszerűen a szórószár elforgatásával állítható be, így minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő nyomásbeállítást – a kíméletestől az erőteljesig. Ideális a ház és a kert kisebb területeinek hatékony és kényelmes tisztításához, például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztításához. Minden Kärcher K 2 és K 3 magasnyomású mosóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Végtelenül váltható nyomásszabályozás egyszerű elforgatással.
  • Egyszerű kezelés.
Magas nyomású és alacsony nyomású sugár.
  • A nyomás beállítása a tisztítási feladathoz.
Időtakarékos
  • Nem szükséges a szórószárcsere
Kompatibilis az összes Kärcher K 2 és K 3 magasnyomású mosóval.
  • Tökéletes utólagos felszereléshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 449 x 43 x 43

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerítések
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • A ház és a kert körüli területek