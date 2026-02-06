A VP 135 Vario Power Jet végtelenül szabályozható nyomásbeállítással rendelkezik, amely egyszerűen a szórószár elforgatásával állítható be, így minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő nyomásbeállítást – a kíméletestől az erőteljesig. Ideális a ház és a kert kisebb területeinek hatékony és kényelmes tisztításához, például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztításához. Minden Kärcher K 2 és K 3 magasnyomású mosóhoz alkalmas.