VP 135 vario power jet
Vario Power szórószár VP 135 K 2 és K 3 osztályú magasnyomású mosókhoz. A szórószár elforgatásával szabályozható a nyomás alacsony és magas értékek között.
A VP 135 Vario Power Jet végtelenül szabályozható nyomásbeállítással rendelkezik, amely egyszerűen a szórószár elforgatásával állítható be, így minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő nyomásbeállítást – a kíméletestől az erőteljesig. Ideális a ház és a kert kisebb területeinek hatékony és kényelmes tisztításához, például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztításához. Minden Kärcher K 2 és K 3 magasnyomású mosóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Végtelenül váltható nyomásszabályozás egyszerű elforgatással.
- Egyszerű kezelés.
Magas nyomású és alacsony nyomású sugár.
- A nyomás beállítása a tisztítási feladathoz.
Időtakarékos
- Nem szükséges a szórószárcsere
Kompatibilis az összes Kärcher K 2 és K 3 magasnyomású mosóval.
- Tökéletes utólagos felszereléshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|449 x 43 x 43
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerítések
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- A ház és a kert körüli területek