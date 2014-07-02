VP 145 Vario Power szórószár
VP 145 S: A rövid és könnyű Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és rugalmasan átállítható 360°-ban elforgatható csuklóval ideális közel lévő, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására.
Jellemzők és előnyök
Folyamatos átállítás
- A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Időtakarékos
- Nem szükséges a szórószárcsere
Rugalmas csukló
- Átállítható 360°-os csukló
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|166 x 42 x 62
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Kerékház
- Virágládák
- Hulladéktartályok