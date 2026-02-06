A VP 160 Vario Power Jet végtelenül szabályozható nyomásfokozattal rendelkezik, amely egyszerűen a szórószár elforgatásával állítható be, így minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő nyomásbeállítást – a kíméletestől az erőteljesig. Ez jelentősen növeli a hatékonyságot és a munkavégzés kényelmét minden alkalmazásnál. Ideális kisebb területek tisztításához a ház és a kert körül, például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztításához. Alkalmas minden Kärcher K 4 és K 5 magasnyomású mosóhoz.