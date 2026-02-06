VP 160 vario power jet
Vario Power szórószár VP 160 K 4 és K 5 osztályú magasnyomású mosókhoz. A szórószár elforgatásával szabályozható a nyomás alacsony és magas értékek között.
A VP 160 Vario Power Jet végtelenül szabályozható nyomásfokozattal rendelkezik, amely egyszerűen a szórószár elforgatásával állítható be, így minden alkalmazáshoz biztosítja a megfelelő nyomásbeállítást – a kíméletestől az erőteljesig. Ez jelentősen növeli a hatékonyságot és a munkavégzés kényelmét minden alkalmazásnál. Ideális kisebb területek tisztításához a ház és a kert körül, például falak, utak, kerítések vagy járművek tisztításához. Alkalmas minden Kärcher K 4 és K 5 magasnyomású mosóhoz.
Jellemzők és előnyök
Végtelenül váltható nyomásszabályozás egyszerű elforgatással.
- Egyszerű kezelés.
Magas nyomású és alacsony nyomású sugár.
- A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Időtakarékos
- Nem szükséges a szórószárcsere
Kompatibilis az összes Kärcher K 4 és K 5 magasnyomású mosóval.
- Tökéletes utólagos felszerelésre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|449 x 43 x 43
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kis házak homlokzatai
- Kert és kőfalak
- Utak a ház körül
- Kerítések
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- A ház és a kert körüli területek