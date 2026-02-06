XH 10 tömlőhosszabbító

Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. A K2 – K7 kategóriájú gépekhez csavaros csatlakozással (Quick Connect nélkül). Kiváló minőségű 10 m hosszú tömlő. A tömlő törésvédelemmel és sárgaréz csatlakozóval rendelkezik a hosszú élettartamért.

A 10 m hosszú magasnyomású tömlőhosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és megnöveli a magas nyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a mosó és a magas nyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A robusztus DN 8 minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és tömlő-törésvédelemmel, valamint hosszú élettartamot biztosító stabil sárgaréz csatlakozással rendelkezik. A tömlőhosszabbító akár 180 bar nyomást és 60°C hőmérsékletet is bír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz.

Jellemzők és előnyök
10 M HOSSZABBÍTÓTÖMLŐ
  • A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
DN 8 textillel megerősített minőségi tömlő
  • Hosszú élettartam
Megtörés elleni védelem
  • A tömlő megtörés elleni védelme
Sárgaréz csatlakozó
  • Hosszú élettartam és kiváló minőség.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 60
Max. nyomás (bar) 180
Hossz (m) 10
Szín fekete
Súly (kg) 1,2
Csomagolási súly (kg) 1,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 240 x 240 x 85