XH 10 tömlőhosszabbító
Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. A K2 – K7 kategóriájú gépekhez csavaros csatlakozással (Quick Connect nélkül). Kiváló minőségű 10 m hosszú tömlő. A tömlő törésvédelemmel és sárgaréz csatlakozóval rendelkezik a hosszú élettartamért.
A 10 m hosszú magasnyomású tömlőhosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és megnöveli a magas nyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a mosó és a magas nyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A robusztus DN 8 minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és tömlő-törésvédelemmel, valamint hosszú élettartamot biztosító stabil sárgaréz csatlakozással rendelkezik. A tömlőhosszabbító akár 180 bar nyomást és 60°C hőmérsékletet is bír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz.
Jellemzők és előnyök
10 M HOSSZABBÍTÓTÖMLŐ
- A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
DN 8 textillel megerősített minőségi tömlő
- Hosszú élettartam
Megtörés elleni védelem
- A tömlő megtörés elleni védelme
Sárgaréz csatlakozó
- Hosszú élettartam és kiváló minőség.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Max. nyomás (bar)
|180
|Hossz (m)
|10
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,2
|Csomagolási súly (kg)
|1,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|240 x 240 x 85