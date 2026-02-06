A 10 m hosszú magasnyomású tömlőhosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és megnöveli a magas nyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a mosó és a magas nyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A robusztus DN 8 minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és tömlő-törésvédelemmel, valamint hosszú élettartamot biztosító stabil sárgaréz csatlakozással rendelkezik. A tömlőhosszabbító akár 180 bar nyomást és 60°C hőmérsékletet is bír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K2-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz.