Accessory kit RVC 3 | Kärcher

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Part number: 2.269-622.0Keep your RVC 3 performing at its peak with this essential maintenance set. Featuring 1 main brush, 1 wiping cloth, 2 side brushes, and 2 filters, this kit ensures your robot continues to deliver professional-grade results and total cleaning independence.
Quantity (-part)
6
Colour
white
Weight (kg)
0.1
Weight incl. packaging (kg)
0.3
Dimensions (L × W × H) (mm)
200 x 70 x 233
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com