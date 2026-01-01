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    Accessory kit RVC 3 | Kärcher

    Various vacuum cleaner accessories including filters, brushes, and side brushes on a white background.

    Accessory kit RVC 3

    Part number: 2.269-622.0

    Keep your RVC 3 performing at its peak with this essential maintenance set. Featuring 1 main brush, 1 wiping cloth, 2 side brushes, and 2 filters, this kit ensures your robot continues to deliver professional-grade results and total cleaning independence.