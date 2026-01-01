☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    Chainsaw Chain CNS 18-30 | Kärcher

    Silver chainsaw chain laid flat on a white background, showcasing its intricate links and sharp teeth.

    Chainsaw Chain CNS 18-30

    Part number: 2.444-019.0

    Replacement chain for CNs 18-30 Battery Chainsaw.