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    Lawn Trimmer Spool LTR 18 | Kärcher

    Black and grey spool with blue line, marked "REWIND LINE," designed for a trimmer.

    Lawn Trimmer Spool LTR 18

    Part number: 2.444-014.0

    Replacement lawn Trimmer spool for use with all Kärcher 18v lawn trimmers.