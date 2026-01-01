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    Adapter for angled blasting lances / flat jet nozzle insert, 14 mm | Kärcher

    Metal and black cylindrical component with threaded section, likely part of a Kärcher high-pressure cleaner.

    Adapter for angled blasting lances / flat jet nozzle insert, 14 mm

    Part number: 4.574-034.0

    Necessary to connect all available angled tubes. Can also be used as flat jet nozzle insert (14 mm).
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