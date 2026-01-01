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    Angled round jet nozzle, 90° | Kärcher

    Black and silver Kärcher L-shaped lock on a white background.

    Angled round jet nozzle, 90°

    Part number: 4.574-041.0

    Angled nozzle to direct the jet through 90°. Perfect for cleaning injection moulds.
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