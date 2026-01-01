BRUSH, VACUUM 20" | Kärcher

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Part number: 8.634-050.0Soft roller brush with a length of 508 mm and standard black polyamide bristles for all common applications.
Brush length (mm)
508
Hardness grade
medium-hard
Quantity (Piece(s))
1
Colour
black
Weight (kg)
0.7
Weight incl. packaging (kg)
1.1
Dimensions (L × W × H) (mm)
515 x 100 x 100
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com