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    Filter bag fleece, 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with a brown cardboard attachment on top.

    Filter bag fleece, 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp

    Part number: 2.885-908.0

    Tear-resistant 3-layer fleece filter bags, dust class M, suitable for Kärcher dry vacuum cleaners. Contents: 10 pieces.
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