Filter bag fleece, 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | Kärcher

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Part number: 2.885-908.0Tear-resistant 3-layer fleece filter bags, dust class M, suitable for Kärcher dry vacuum cleaners. Contents: 10 pieces.
Quantity (Piece(s))
10
Colour
white
Weight incl. packaging (kg)
0.5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com