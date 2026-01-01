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    Fleece filter bags, 10 Piece(s), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with cardboard attachments, featuring printed instructions on the surface.

    Fleece filter bags, 10 Piece(s), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Part number: 6.904-305.0

    Tear-resistant 3-layer fleece filter bags of dust class M, suitable for Kärcher dry vacuum cleaners. Contents: 10-pack.