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    Paper filter bags, 200 Piece(s), T 12/1 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with circular openings, laid out on a white background. Quantity marked as 200x.

    Paper filter bags, 200 Piece(s), T 12/1

    Part number: 6.904-318.0

    Premium paper filter bags of dust class M, suitable for Kärcher dry vacuum cleaners. Contents: 200-pack.
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