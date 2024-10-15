PressurePro Descaling Acid RM 101, 5l

Hydrochloric acid-based decalcifying agent, specially made for heating coils in high-pressure cleaners. Releases even extremely stubborn lime and detergent residue while also protecting against corrosion.

The decalcifying agent is instantly effective on all inorganic deposits: the PressurePro Descaling Acid RM 101 from Kärcher quickly removes even the most stubborn lime and detergent residue while also offering lasting corrosion protection in the water-conducting parts of cold and hot water high-pressure cleaners. RM 101 can restore the performance of calcified heating coils, thereby increasing the water flow, reducing the energy consumption while cleaning and improving the overall unit performance.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 5
Packaging unit (Piece(s)) 1
Weight (kg) 5,6
Weight incl. packaging (kg) 5,8
Dimensions (L × W × H) (mm) 192 x 145 x 248
Compatible machines
Application areas
  • Transport and machines
  • Car/engine wash
  • Degreasing, phosphating
  • Surface degreasing
  • Machine maintenance, decalcification of hot water systems.
