High-Pressure Wash CP 935, 20l
Highly effective cleaning concentrate with an apple scent for vehicle washes. Removes the most stubborn soiling such as dusts, oil, lubricants, insect residues, tree resin and mud.
Extremely economical High-Pressure Wash CP 935 with fresh apple scent for thorough cleaning of cars and bikes at self-service washing stations. The powerful cleaning concentrate is particularly effective and dissolves even the most stubborn residues left by oil, grease, tree sap, mud and insects. At the same time, it boasts impressive environmentally friendly properties: the surfactants contained in CP 935 are biodegradable according to the OECD, and it separates oil and water very quickly in the oil separator, making it ideal for this purpose. With up to 50 car washes per litre, the high-pressure detergent from Kärcher is also very economical.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|20
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|12
|Weight (kg)
|20,7
|Weight incl. packaging (kg)
|21,7
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|250 x 230 x 430
Compatible machines
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 X Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/10-4 M
- HDS 7/10-4 MX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C EASY!
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Application areas
- Cars
- Commercial vehicle cleaning
- Cars, commercial vehicles, bicycles