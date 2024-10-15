Intensive Dirt Remover CP 930, 20l

Active pre-spraying agent, effortlessly removes the most stubborn grease and oil stains. It easily accelerates the softening and removal of insect residues.

Intensive Dirt Remover CP 930 is the ideal pre-cleaning solution for self-service washing stations, but is equally suitable for prewashing cars and commercial vehicles in vehicle wash systems. The powerful pre-spraying agent is effective in all temperature ranges, as well as being fast-acting and gentle on materials. The detergent from Kärcher's high-performance CP line makes grease, oil, dirt caused by emissions, and insects expand, which in turn reliably loosens these deposits for far better cleaning results in the subsequent cleaning steps. With surfactants that are degradable according to OECD, the pre-cleaning agent is environmentally friendly and also quickly separates oil and water in the oil separator.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 13
Weight (kg) 20,5
Weight incl. packaging (kg) 21,8
Dimensions (L × W × H) (mm) 250 x 230 x 410
Intensive Dirt Remover CP 930, 20l
Intensive Dirt Remover CP 930, 20l
Intensive Dirt Remover CP 930, 20l
Intensive Dirt Remover CP 930, 20l
Compatible machines
Application areas
  • Cars
  • Commercial vehicle cleaning
  • Cars, commercial vehicles, bicycles
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