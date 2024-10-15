Thermo wax CP 945, 20l

This thermo-wax concentrate produces a water-repellent, long-lasting preservative layer with a high-gloss effect. With a high natural carnauba wax content. VDA-compliant.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 5
Weight (kg) 19,9
Weight incl. packaging (kg) 21,5
Dimensions (L × W × H) (mm) 250 x 230 x 410
Thermo wax CP 945, 20l
Thermo wax CP 945, 20l
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Application areas
  • Cars
  • Commercial vehicle cleaning
  • Cars, commercial vehicles, bicycles
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