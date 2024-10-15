VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l
Special drying aid for washes without blow drying. Lets water run off over large surfaces and dries without spots and streaks. Suitable for high-pressure cleaners as well.
VehiclePro Liquid Leather RM 833 is the perfect drying aid for commercial vehicle wash systems without blow drying. Its special formulation forms a closed film of water that runs off vertical surfaces without making droplets and then dries without streaks or stains – ideal for cleaning vehicles with large visible surfaces, such as buses. In addition, VehiclePro Liquid Leather RM 833 also has cleaning properties due to its active ingredient base and can therefore be used as a brush shampoo in systems with only one dosing device. Of course, the surfactants contained are biodegradable in accordance with EEC 648/2004.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|20
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|12
|Weight (kg)
|20,5
|Weight incl. packaging (kg)
|21,4
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|260 x 240 x 390
Product
- Special drying aid for commercial vehicle washes without blow drying
- Spotless drying of vehicles with large visible surfaces such as buses and rail vehicles
- Drains water over a large area
- Excellent drying result
- Has cleaning properties
- Can also be used as a brush shampoo in systems with only one dosing device
- Tensides biodegradable in accordance with EEC 648/2004
- VDA-compliant
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
- Danger
- H290 May be corrosive to metals
- H314 Causes severe skin burns and eye damage
- P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.
- P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
- P405 Store locked up.
- P501a Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Compatible machines
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 X Classic *KAP
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/8 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/10-4 M
- HDS 7/10-4 MX
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C EASY!
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Application areas
- Commercial vehicle cleaning
- Railway vehicles