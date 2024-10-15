VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l

The prespraying agent in commercial vehicle washes effectively supports the removal of the most stubborn contamination, like lubricants, soot, oil, tar, insects and grey film on all types of commercial vehicles. NTA-free.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 13
Weight (kg) 21,4
Weight incl. packaging (kg) 22,4
Dimensions (L × W × H) (mm) 250 x 230 x 420
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
Compatible machines
Application areas
  • Car/engine wash
  • Vehicle wash system
  • Commercial vehicle cleaning
  • Tarpaulin cleaning
  • Cars
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