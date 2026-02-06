Akumuliatorinis siurblys KVA 2
KVA 2: kompaktiškas, lengvas, itin galingas! Neįtikėtinas manevringumas ir maksimali švara visų tipų grindims dėl 180 ° pasukamos jungties. Atraskite jau dabar!
KVA 2 belaidis dulkių siurblys: patirkite naujo lygio valymo patogumą! Šiame kompaktiškame dulkių siurblyje išskirtinis našumas dera su patogia konstrukcija, kad namai būtų nepriekaištingai švarūs. Maksimalūs valymo rezultatai nepaisant kompaktiškų proporcijų! Optimizuotas KVA 2 siurblio sandarinimas užtikrina puikų dulkių surinkimą nuo visų tipų grindų. Su trimis valymo režimais siurblys puikiai pritaikytas kiekvienam iššūkiui – nuo greito atskirų dėmių išvalymo iki kruopštaus įsisenėjusių nešvarumų šalinimo. Siurblys sveria tik apie 2,1 kg, tad yra tikrai lengvas ir idealiai jums tiks, jei norite be pastangų valyti net aukštai esančius paviršius. Dėl 180 ° pasukamos jungties jis yra ypač manevringas. Siurbimo garsas nesiekia net 78 dB, todėl užtikrinamas maksimalus komfortas. Daugiapakopė HEPA filtravimo sistema išfiltruoja net 99,9 proc. ore sklandančių dalelių (išbandyta pagal EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 standartą), užtikrina sveiką patalpų orą ir garantuoja švarų išmetamą orą, todėl tai idealus pasirinkimas alergiškiems žmonėms. Siekiant maksimalaus lankstumo ir patogumo, numatyta galimybė įkrauti KVA 2 per USB-C jungtį. Tiekimo komplekte yra plyšių antgalis, minkštas dulkiųšepetys ir sieninis laikiklis. KVA 2: tobulas partneris rūpinantis namų švara.
Savybės ir privalumai
Ypač lengvas ir kompaktiškasSveria tik 2,1 kg, tad valyti ypač lengva – net virš galvos ar ant laiptų. Rankinio dulkių siurblio režimu tampa lengvas kaip plunksna – sveria tik apie 1,3 kg ir idealiai tinka baldams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Paprastas ir intuityvus valdymas, elegantiškas dizainas.
180 ° pasukama jungtis – manevringumui ir lankstumuiIšskirtinis manevringumas greitam ir efektyviam valymui. Lengva manevruoti aplink baldus ir kruopščiai išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas. Naujo lygio patogumas ir lankstumas.
HEPA galia daugiau nei 99,9 % dalelių filtravimuiKvėpuokite lengvai: naudojant HEPA filtrą patalpų oras visada bus švarus ir sveikas. Sulaiko 99,9 % ore pasklidusių dalelių (išbandyta pagal EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 standartą) – idealiai tinka alergiškiems žmonėms. Higieniškiems ir švariems namams be dulkių ir alergenų.
Efektyvus turbo šepetys
- Pažangiausia grindų antgalių technologija su elektrine pavara užtikrina kruopštų visų tipų grindų valymą.
- Puikiai suprojektuotas sandarinimas garantuoja maksimalią siurbimo galią ir efektyvų purvo šalinimą, net jei tenka kovoti su įsisenėjusiais nešvarumais.
- Lengvai surenka naminių gyvūnų plaukus, dulkes ir stambius nešvarumus nuo kilimų, kietų grindų ir apmušalų.
Didelio greičio BLDC bešepetėlinis variklis – galingas ir patvarus
- Įspūdingi valymo rezultatai dėl didelio greičio ir optimalios siurbimo galios.
- Bešepetėlinė pavara užtikrina ilgaamžiškumą ir patikimumą ir prailgina dulkių siurblio tarnavimo laiką.
Ypač tylus valymas (maks. 78 dB)
- Itin tylus siurbimas – garsas siekia vos 78 dB ir netrukdo netgi ilsintis.
- Idealiai tinka šeimoms, kuriose yra vaikų ir augintinių, nes nekuria papildomo nereikalingo triukšmo.
Trys valymo režimai garantuoja lankstumą ir efektyvumą
- Prisitaiko prie skirtingų grindų ir skirtingų nešvarumų lygių, leisdamas pasiekti optimalius valymo rezultatus.
- Minimalios galios režimas padeda taupyti energiją ir užtikrina iki 40 min. veikimo laiką.
- Maksimalią galią rinkitės sunkiai pašalinamiems nešvarumams ir mėgaukitės tobula švara.
USB-C įkrovimas papildomam patogumui
- Suderinamas su dauguma akumuliatoriaus įkroviklių – daugiau lankstumo ir patogumo kraunant dulkių siurblį.
- Daugiau jokių susipainiojusių kabelių – paprasta ir praktiška.
- Naudojami universalūs įkrovimo kabeliai, todėl siurblys greičiau įkraunamas ir susidaro mažiau elektronikos atliekų.
Visiškai sukomplektuotas – universalus ir taupantis erdvę
- Platus priedų asortimentas: plyšių antgalis, minkštas dulkių šepetys ir sieninis laikiklis – viskas, ko reikia valymo darbams namuose.
- Užima nedaug erdvės saugant, todėl idealiai tinka mažiems butams ir visoms kitoms patalpoms, kur tenka taupyti vietą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|600
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / approx. 40 Normalus režimas: / approx. 20 Boost režimas: / approx. 9
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|240
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1100 x 250 x 224
Komplektacija
- HEPA filtras: HEPA filtras (EN 1882:1998
- Aukšto efektyvumo filtras: 1 Piece(s)
- Plyšių antgalis
- Baldų antgalis 2-in-1
- Mažas sieninis laikiklis
Įranga
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5–12 V USB-C įkrovimo kabelis (1 vnt.) + adapteris (1 vnt.)
- Filtrų sistema be maišelių
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Įsisenėjęs purvas
- Lengvai užterštų paviršių valymui
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Smulkūs nešvarumai
- Sauso purvo siurbimui
- Augintinių plaukai
Priedai
KVA 2 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.