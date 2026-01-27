Garų valymo įrenginys SC 1 Upright
Šis garų valytuvas yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško lengvo, kompaktiško ir vertikalaus modelio. Jis yra paruoštas naudoti vos per 30 sekundžių, todėl galite greitai ir efektyviai išvalyti savo namus.
„Kärcher SC 1 Upright“ garų valytuvas – efektyvus ir patogus būdas išvalyti visų tipų kietas grindis. Garų valytuvas pašalina 99,999 % visų virusų ir 99,99 % visų įprastų buitinių bakterijų nuo kietų paviršių. Įjunkite ir pradėkite: garų valytuvas įšyla ir yra paruoštas naudoti vos per 30 sekundžių. Švaraus vandens talpą galima lengvai išimti, kad pripildytumėte. Automatinė nukalkinimo funkcija su nukalkinimo kasete įrenginyje užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Garų valytuvo grindų antgalio audinio keitimas yra labai patogus. Audinį galima pakeisti be sąlyčio su nešvarumais, tiesiog užlipant ant didelės grindų valymo audinio atvartos ir patraukus įrenginį aukštyn.
Savybės ir privalumai
Racionalus įrenginio dizainas ir grindų antgalis su lanksčia jungtimi
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetė
- Išmani nukalkinimo kasetė kalkes iš vandens pašalina automatiškai
- Nuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui.
Trumpas įkaitimo laikas
- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,9% bakterijų²⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|30
|Boilerio galia (W)
|1300
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|0,2
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix didelė universali grindų valymo šluostė: 2 Piece(s)
- Grindų antgalis: "EasyFix Large"
Įranga
- Apsauginis vožtuvas
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kietosios grindų dangos
