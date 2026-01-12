Antgalių rinkinys
Optimalus pradinio lygio rinkinys su antgaliu, čiaupo jungtimi ir 2 jungtimis (vienoje integruotas Aqua Stop). Su šiuo rinkiniu jūs iš karto pasirengę laistyti sodą.
Puikiai suderintas antgalių rinkinys paruoštas jūsų sodui. Purkštuvas skirtas paprastoms laistymo užduotims. Dėl reguliuojamų purškimo būdų, prireikus galima keisti vandens sroves pagal poreikį - nuo kūginės iki taškinės. Jis puikiai tiks laistant gėles ir augalus, taip pat pašalinant įsisenėjusį purvą sode. Kai purkštuvas nėra naudojamas, vandens srautą purškimo antgalyje galima tiesiog išjungti. Rinkinyje taip pat yra G3/4" čiaupo jungtis su G1/2" reduktoriumi, taip pat 2 tvirtos universalios jungtys - viena su Aqua Stop, kuris apsaugo nuo vandens tekėjimo žarnos gale, net kai neužsuktas čiaupas, pavyzdžiui, jei nuimtas purkštuvas. Jungtys taip pat gali būti naudojamos įvairių skersmenų įprastoms sodo žarnoms. Beje: Kärcher antgaliai ir jungtys yra suderinami su visomis prieinamomis click sistemomis, todėl jas be problemų galima prijungti prie savo sodo žarnos.
Savybės ir privalumai
Mažas ir kompaktiškas
- Lengva naudoti.
Aqua Stop mechanizmas.
- Saugiam priedų atjungimui nuo žarnos be jokio taškymosi.
Savaime išsivalantis
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
- Idealus laistymui ir valymui.
Žarnų jungtys (1/2", 5/8")
- Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|131 x 36 x 36
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 2
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Videos
Antgalių rinkinys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.