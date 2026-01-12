Daugiafunkcis laistymo pistoletas
Paprastas daugiafunkcis laistymo pistoletas su 3 vandens purškimo režimais: lengvo dušo, taškiniu ir kūginiu. Dėl užrakinamo jungiklio jis idealiai tinka daugelio skirtingų augalų nuolatiniam laistymui.
Daugiafunkcis laistymo pistoletas tinka įvairių augalų su skirtingais poreikiais laistymui, kadangi turi 3 purškimo režimus. Gėlės ir augalų loveliai gali būti laistomi lengvai dušo ar kūgine srove, o terasos ar sodo baldai valomi nuo purvo taškiniu srautu. Pistoletas taip pat turi užrakinimo rankenėlę, kuri užtikrina patogų valdymą ir pastovų vandens srautą. Beje, Kärcher laistymo antgaliai tinka derinti su visomis esamomis sistemomis ir gali būti prijungti su sodo žarna be jokių problemų.
Savybės ir privalumai
Ergonomiškas valdymas
Lengvas rankenos blokavimas
3 laistymo režimai: dušo, taškinis ir kūginis.
Savaime išsivalantis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|215 x 57 x 113
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 3
- Užrakinimas ant rankenos
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
Videos
Suderinami įrenginiai
Priedai
Daugiafunkcis laistymo pistoletas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.