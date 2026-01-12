Daugiafunkcis laistymo pistoletas su jungčių komplektu

Pagamintas įvairioms sodo laistymo reikmėms: daugiafunkcis pistoletas, čiaupo adapteris ir 2 jungtys (viena iš jų - „Aqua stop").

Vienas rinkinys daugeliui laistymo užduočių. Daugiafunkcis laistymo pistoletas gali būti pritaikytas prie skirtingų augalų poreikių. Laistymo pistoletas (kodas 2.645-269.0) nepraleidžia lašėjimo ir turi 4 vandens purškimo režimus: dušo, taškinį, plokščios srovės ir smulkų purškimą. Tai leidžia naudoti pistoletą ne tik laistymui, bet ir plovimo darbams. Besisukanti rankena su užrakinimo mygtuku palengvina darbą. Rinkinyje taip pat yra 2 aukštos kokybės Plus universalios jungtys (viena iš jų - „Aqua stop“), taip pat G3 / 4" čiaupo jungtis su G1/2" reduktoriumi. Jungtis su „Aqua stop“ neleidžia vandeniui pratekėti iki žarnos galo, net jei, pavyzdžiui, pistoletas yra atjungiamas, o čiaupas vis dar įjungtas. Be to, universalios jungtys tinka visoms tradicinėms sodo žarnoms.

Savybės ir privalumai
Speciali membraninė technologija
  • Keičiant laistymo režimą ar nutraukus laistymą užtikrinama, kad nevarvės
Pasukama rankena
  • Paleidimo rankenos individualus nustatymas, nukreiptas į priekį arba atgal.
Ergonomiškas valdymas
  • Purškimo reguliavimas viena ranka.
Lengvas rankenos blokavimas
  • Patogiam ir ilgam laistymui.
Keturi pasirenkami laistymo režimai su užrakinimo funkcija: dušas, plokščia srovė, taškinė, dulksna.
  • Teisingas purškimo režimas kiekvienai naudojimo vietai
Švelnaus plastiko elementai
  • Neslysta, patogu bei apsaugota nuo pažeidimo.
Nuimamas dušo dangtelis
  • Membranos ar užsikimšusių purkštukų valymui.
Aqua Stop mechanizmas.
  • Saugiam priedų atjungimui nuo žarnos be jokio taškymosi.
Universalios jungtys (1/2", 5/8", 3/4")
  • Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
"Click" sistema.
  • Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Geltona
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 192 x 70 x 162

Įranga

  • Purškimo režimų skaičius: 4
  • Pasukama rankena
  • Užrakinimas ant rankenos
  • Vandens kiekio reguliavimas
  • Savaiminio išbėgimo funkcija
  • Švelnaus plastiko elementai
  • Purškimo būdas: purškiamas rūkas
  • Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
  • Purškimo būdas: purkštuvas
