Laistymo pistoleto rinkinys
Akimirksniu paruoštas sodo laistymui: be laistymo pistoleto, rinkinyje taip pat yra čiaupo adapteris ir 2 universalios jungtys (viena iš jų - „Aqua stop").
Rinkinys užtikrinantis patogų sodo laistymą. Purškimo pistoletas supaprastina darbą dėl rakinamos rankenos su prispaudimo funkcija, dėl kurios nuolat palaikomas vandens srautas. Taip pat galima nustatyti du laistymo būdus: taškinį ir kūginį purškimą. Taip galima lengvai laistyti gėlynus ir lysves, taip pat plauti terasas ir sodo baldus. Be purškimo pistoleto, rinkinyje yra G3/4" čiaupo adapteris su G1/2" reduktorius bei 2 žarnų jungtys (viena su Aqua Stop). Jungtis su „Aqua Stop“ neleidžia vandeniui tekėti sodo žarnos gale, taip pat kai, pvz., atsukus čiaupą nuimamas antgalis. Dar daugiau: Kärcher purkštuvai ir jungtys yra suderinami su visomis prieinamomis kablio ir kilpos sistemomis ir gali būti be problemų prijungti prie jūsų sodo žarnos.
Savybės ir privalumai
Ergonomiškas valdymas
- Purškimo reguliavimas viena ranka.
Lengvas paleidimo rankenos blokavimas
- Patogiam ir ilgam laistymui.
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
- Idealus laistymui ir valymui.
Aqua Stop mechanizmas.
- Saugiam priedų atjungimui nuo žarnos be jokio taškymosi.
Savaime išsivalantis
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Žarnų jungtys (1/2", 5/8")
- Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
"Click" sistema.
- Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|167 x 42 x 142
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 2
- Užrakinimas ant rankenos
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Videos
Laistymo pistoleto rinkinys atsarginės dalys
