Laistymo pistoleto rinkinys

Akimirksniu paruoštas sodo laistymui: be laistymo pistoleto, rinkinyje taip pat yra čiaupo adapteris ir 2 universalios jungtys (viena iš jų - „Aqua stop").

Rinkinys užtikrinantis patogų sodo laistymą. Purškimo pistoletas supaprastina darbą dėl rakinamos rankenos su prispaudimo funkcija, dėl kurios nuolat palaikomas vandens srautas. Taip pat galima nustatyti du laistymo būdus: taškinį ir kūginį purškimą. Taip galima lengvai laistyti gėlynus ir lysves, taip pat plauti terasas ir sodo baldus. Be purškimo pistoleto, rinkinyje yra G3/4" čiaupo adapteris su G1/2" reduktorius bei 2 žarnų jungtys (viena su Aqua Stop). Jungtis su „Aqua Stop“ neleidžia vandeniui tekėti sodo žarnos gale, taip pat kai, pvz., atsukus čiaupą nuimamas antgalis. Dar daugiau: Kärcher purkštuvai ir jungtys yra suderinami su visomis prieinamomis kablio ir kilpos sistemomis ir gali būti be problemų prijungti prie jūsų sodo žarnos.

Savybės ir privalumai
Ergonomiškas valdymas
  • Purškimo reguliavimas viena ranka.
Lengvas paleidimo rankenos blokavimas
  • Patogiam ir ilgam laistymui.
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
  • Idealus laistymui ir valymui.
Aqua Stop mechanizmas.
  • Saugiam priedų atjungimui nuo žarnos be jokio taškymosi.
Savaime išsivalantis
  • Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Žarnų jungtys (1/2", 5/8")
  • Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
"Click" sistema.
  • Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Geltona
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 167 x 42 x 142

Įranga

  • Purškimo režimų skaičius: 2
  • Užrakinimas ant rankenos
  • Vandens kiekio reguliavimas
  • Savaiminio išbėgimo funkcija
  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
Laistymo pistoleto rinkinys
