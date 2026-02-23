Laistymo pistoleto rinkinys
Vienas rinkinys skirtas kelioms laistymo užduotims atlikti: Į komplektą įeina daugiafunkcinis metalinis purkštuvas "Premium", universali žarnos jungtis ir kiti patogūs priedai.
Vienas rinkinys skirtas įvairioms laistymo ir valymo užduotims atlikti. Į daugiafunkcinį purškimo rinkinį "Premium" įeina daugiafunkcinis purškimo pistoletas "Plus". Jame yra keturi skirtingi purškimo būdai: purkštuvo, horizontalios plokščios srovės, aeratoriaus srovės ir smulkaus purškiamo rūko. Besisukančią rankeną itin patogu laikyti tiek laistant, tiek valant. Rinkinyje taip pat yra dvi aukščiausios kokybės universalios žarnos jungtys "Plus" su rankena - viena su "Aqua Stop", kita - be jos, taip pat 3/4" sriegio čiaupo jungtis su 1/2" sriegio reduktoriumi. Jungtis galima naudoti su bet kokio skersmens įprastinėmis sodo žarnomis ir jos suderinamos su visomis prekyboje parduodamomis spustelėjimo sistemomis.
Savybės ir privalumai
Speciali membraninė technologija
- Kad būtų apsaugotas nuo lašėjimo, net ir pasikeitus purškimo būdui arba nutrūkus vandens tiekimui.
Pasukama rankena
- Paleidimo rankenos individualus nustatymas, nukreiptas į priekį arba atgal.
Ergonomiškas valdymas
- Purškimo reguliavimas viena ranka.
Keturi pasirenkami laistymo režimai su užrakinimo funkcija: dušas, plokščia srovė, taškinė, dulksna.
- Teisingas purškimo režimas kiekvienai naudojimo vietai
Lengvas rankenos blokavimas
- Patogiam ir ilgam laistymui.
Švelnaus plastiko elementai
- Neslysta, patogu bei apsaugota nuo pažeidimo.
Nuimamas dušo dangtelis
- Membranos ar užsikimšusių purkštukų valymui.
Aqua Stop mechanizmas.
- Saugiam priedų atjungimui nuo žarnos be jokio taškymosi.
Universalios jungtys (1/2", 5/8", 3/4")
- Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
"Click" sistema.
- Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 70 x 130
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 4
- Pasukama rankena
- Užrakinimas ant rankenos
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Švelnaus plastiko elementai
- Metalas
- Purškimo būdas: purškiamas rūkas
- Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
- Purškimo būdas: aeratoriaus srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės
- Vazoninių augalų laistymui
- Plauti lapus
- Jautrių augalų švelniam laistymui, pvz. Sodinukai
- Gyvatvorės, krūmai