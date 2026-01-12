Metalinis daugiafunkcis laistymo pistoletas Premium
Aukštos kokybės ir itin tvirtas metalinis laistymo pistoletas Premium yra pagamintas itin ilgai trunkančiam laistymui ir patogus laikymui rankoje.
Metalinis daugiafunkcis laistymo pistoletas Premium, pagamintas iš aukštos kokybės metalo, yra itin tvirtas ir ilgalaikis. Šis modelis palaiko 4 vandens purškimo režimus: dušinis, horizontalus plokšios srovės, itin stiprios srovės ir smulkūs lašeliai. Švelnus smulkių lašelių laistymas tinka itin jautriems augalams, o dušas gėlių vazonams ar tvirtesniems augalams. Su horizontaliu plokščiu srautu galima valyti nešvarius paviršius. Itin stipri srovė užtikrina didelį vandens srautą, kuris naudingas talpų užpildymui. Inovatyvi membranos technologija apsaugo nuo lašėjimo naudojant, o besisukanti rankena suteikia darbui dar daugiau komforto. Kärcher laistymo pistoletas tinka derinti su visomis esamomis sistemomis ir gali būti prijungti su sodo žarna be jokių problemų.
Savybės ir privalumai
Speciali membraninė technologija
- Keičiant laistymo režimą ar nutraukus laistymą užtikrinama, kad nevarvės
Pasukama rankena
- Paleidimo rankenos individualus nustatymas, nukreiptas į priekį arba atgal.
Ergonomiškas valdymas
- Purškimo reguliavimas viena ranka.
Lengvas rankenos blokavimas
- Patogiam ir ilgam laistymui.
Keturi pasirenkami laistymo režimai su užrakinimo funkcija: dušas, plokščia srovė, taškinė, dulksna.
- Teisingas purškimo režimas kiekvienai naudojimo vietai
Švelnaus plastiko elementai
- Neslysta, patogu bei apsaugota nuo pažeidimo.
Aukštos kokybės metalo elementai
- Itin tvirtas ir ilgas tarnavimo laikas
Savaime išsivalantis
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Nuimamas dušo dangtelis
- Membranos ar užsikimšusių purkštukų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 70 x 130
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 4
- Pasukama rankena
- Užrakinimas ant rankenos
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Švelnaus plastiko elementai
- Metalas
- Purškimo būdas: purškiamas rūkas
- Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
- Purškimo būdas: aeratoriaus srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
Videos
Suderinami įrenginiai
Priedai
Metalinis daugiafunkcis laistymo pistoletas Premium atsarginės dalys
